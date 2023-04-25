Селфи-камера в салоне и Tik-Tok на экране: представлен новый Mercedes E-Class 2024 (видео)

Mercedes-Benz E-Class подрос в размерах, стал динамичнее на вид и получил целый набор современных технологий. Все модификации седана теперь являются гибридами.

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В Германии презентован новый Mercedes-Benz E-Class шестого поколения. Премиальный седан поступит в производство с лета, а позже к нему присоединится и универсал. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Mercedes-Benz.

Седан подрос до 4,95 м в длину Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Benz E-Class 2024

Новый Mercedes E-Class W214 стал более стремительным на вид и похож на старшего брата S-Class W223. У него длинный капот, покатая крыша и выдвижные дверные ручки. Аэродинамика также улучшена – коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,23.

Дизайн выдержан в духе старшего Mercedes S-Class Фото: Mercedes-Benz

От собратьев новый Mercedes E-Class отличают оригинальные раскосые фары с матричной оптикой. На выбор предложат несколько видов решетки радиатора: с классическими хромированными полосами или большой трехлучевой звездой, а также с подсветкой. Позже появится еще и решетка от AMG.

Новый Mercedes E-Class W214 стал крупнее и просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 540 л.

Объем багажника составляет 540 л Фото: Mercedes-Benz

Размеры Mercedes E-Class 2024:

длина – 4949 мм;

ширина – 1880 мм;

высота – 1468 мм;

колесная база – 2961 мм.

Салон и комплектация Mercedes-Benz E-Class 2024

Интерьер выполнен в духе электрокаров линейки Mercedes EQ. В топовой версии на передней панели установлены сразу три дисплея, один из которых предназначен для пассажира. Подсветка может пульсировать в такст с музыкой.

На передней панели установлены три дисплея Фото: Mercedes-Benz

Mercedes E-Class 2024 получил новую версию мультимедийной системы MBUX, в которую вшиты Zoom, Tik-Tok и игра Angry Birds. К тому же, в появился интернет 5G, а за доплату доступны камера для селфи и видеорегистратор.

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Перечень доступных опций также пополнили доступ в салон со смартфона и инновационный парковочный автопилот, позволяющий седану занимать паркоместо без водителя в салоне.

Салон Mercedes E-Class стал просторнее Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes E-Class, характеристики

Все Mercedes E-Class 2024 стали гибридами. Со старта предложат бензиновые турбомоторы объемом 2,0 л (204 и 258 л. с.) и 3,0 л (375 л. с.), а также 2,0-литровый 197-сильный турбодизель. Все они дополнены 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Будут доступны и плаг-ин гибриды на 204 и 252 л. с.

Седан Mercedes оснащен 9-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть задним или полным. За доплату предложат управляемые задние колеса, адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску.

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