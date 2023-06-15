Возвращение легенды: Mercedes возродил знаменитый суперкар 60-х (фото, видео)

Новый Mercedes Vision One-Eleven — современная версия суперкара С111 1969 года. Купе по дизайну напоминает знаменитого предка, но оснащено современной электрической установкой на 1360 л. с.

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Mercedes-Benz представил впечатляющий концепт-кар Vision One-Eleven. Обтекаемое купе сочетает в себе ретро-дизайн с новейшими технологиями. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Авто является современным преемником знаменитого Mercedes C111 1969 года Фото: Mercedes-Benz

Концепт является своего рода трибютом знаменитому суперкару Mercedes C111 1969 года. Экспериментальная модель не стала серийной, но выпустили целых 15 прототипов с бензиновыми V8, а также дизельными и роторными двигателями.

Двери купе поднимаются вверх Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes Vision One-Eleven по дизайну во многом повторяет знаменитого предка. У купе обтекаемый клиновидный силуэт с низким капотом, а его двери поднимаются вверх по принципу "крыло чайки".

На передней панели установлен пиксельный дисплей Фото: Mercedes-Benz

Стиль 60-х господствует и в салоне Mercedes Vision One-Eleven. В отделке присутствует серебристый кожзам, а на всю ширину передней панели растянут пиксельный дисплей. Руль-штурвал выполнен в духе болидов "Формулы-1".

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А вот "начинка" у Mercedes Vision One-Eleven – современная. Суперкар получил инновационные электромоторы с осевым потоком от компании YASA.

Такие моторы очень мощные при компактных размерах. В Mercedes Vision One-Eleven их четыре (по одному на колесо), а суммарная мощность составляет 1360 л. с. или 1МВт.

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