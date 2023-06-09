Переосмысленная классика: украинцы воссоздают культовый суперкар Mercedes 50-х (видео)

Клон Mercedes 300SL Gullwing построят на базе заднеприводной Tesla Model 3. Для этого шасси электрокара укоротили на 40 см.

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Украинские мастера воплощают в жизнь интересный проект. Они планируют воссоздать знаменитый суперкар Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1954 года в формате электромобиля. Об этом пишет "Автоцентр".

Салон отделан кожей и алюминием

Клон Mercedes 300 SL строят специалисты украинского ателье TSK, которое выполняет ремонт и тюнинг Tesla. Компания открыла представительство в США и даже показала свои работы на знаменитом тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе.

Авто строят на базе Tesla Model 3

Помогает воплотить проект в жизнь американская компания S-Klub, выпускающая копии Mercedes 300 SL. Она предоставит стеклопластиковый кузов и детали интерьера, которые установят на шасси электрокара Tesla Model 3.

Электрокар презентуют на шоу SEMA в Лас-Вегасе

Клон Mercedes 300 SL Gullwing от S-Klub повторяет оригинал, но при этом получил и современные черты вроде обвеса и расширенных арок. В отделке салона использованы дорогая кожа и алюминий.

Поскольку суперкар Mercedes компактнее Tesla Model 3, то ее шасси пришлось укоротить на 40 см. Для доработки выбрали заднеприводную версию модели с 279-сильным мотором. Благодаря низкому центру тяжести купе обещает быть интересным в управлении.

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Копия Mercedes 300 SL будет готова до осени. Ее планируют выставить на шоу SEMA 2023.

Ранее Фокус сообщал, что украинец выполнил оригинальный тюнинг Porsche Cayenne, который впечатлил американцев.

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