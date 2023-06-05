Раритет из 90-х: в Украине заметили малоизвестный спорткар Mercedes (фото)

Brabus 2.6 — тюнингованный Mercedes-Benz SLK первого поколения. Купе-кабриолет получил более мощный двигатель, а в отделке его салона исользован карбон.

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В Киеве заметили раритетный Brabus 2.6. Спортивный кабриолет выпускали очень небольшими сериями. Фото автомобиля появилось на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Brabus 2.6 – малоизвестная спортивная заряженная версия купе-кабриолета Mercedes-Benz SLK, которую выпускали с 1997 по 2000 годы. Новым такой спорткар стоил 56 400 евро.

Цифровое обозначение в названии модели указывает на увеличенный объем 2,6-литровой компрессорной четверки. Это редкий случай, когда в Brabus взялись доработать мотор относительно небольшого объема.

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После тюнинга двигатель стал развивать 250 л. с. и 340 Нм. С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,9 с, а максимальная скорость составляет 257 км/ч. Кроме того, тюнинг Mercedes SLK затронул ходовую и тормоза.

Визуально Brabus 2.6 мало чем отличается от стандартного Mercedes SLK первого поколения. Купе-кабриолет получил обвес и колесные диски особого дизайна, а его фары тонированы. Салон отделан кожей и карбоном, также заменены рычаги КПП и стояночного тормоза. Оснащение включает фирменный телефон Mercedes.

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