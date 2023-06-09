Переосмислена класика: українці відтворюють культовий суперкар Mercedes 50-х (відео)

Клон Mercedes 300SL Gullwing збудують на базі задньопривідної Tesla Model 3. Для цього шасі електрокара вкоротили на 40 см.

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Українські майстри втілюють у життя цікавий проєкт. Вони планують відтворити знаменитий суперкар Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1954 у форматі електромобіля. Про це пише "Автоцентр".

Салон оздоблений шкірою та алюмінієм

Клон Mercedes 300 SL будують фахівці українського ательє TSK, яке виконує ремонт та тюнінг Tesla. Компанія відкрила представництво у США та навіть показала свої роботи на знаменитому тюнінг-шоу SEMA у Лас-Вегасі.

Авто будують на базі Tesla Model 3

Допомагає втілити в життя американська компанія S-Klub, що випускає копії Mercedes 300 SL. Вона надасть склопластиковий кузов та деталі інтер'єру, які встановлять на шасі електрокара Tesla Model 3.

Електрокар презентують на шоу SEMA у Лас-Вегасі

Клон Mercedes 300 SL Gullwing від S-Klub повторює оригінал, але при цьому отримав і сучасні риси на кшталт обвісу та розширених арок. В обробці салону використані дорога шкіра та алюміній.

Оскільки суперкар Mercedes компактніший за Tesla Model 3, то її шасі довелося вкоротити на 40 см. Для доопрацювання вибрали задньопривідну версію моделі з 279-сильним мотором. Завдяки низькому центру ваги купе обіцяє бути цікавим в управлінні.

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Копія Mercedes 300 SL буде готова до осені. Її планують виставити на шоу SEMA 2023 року.

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