Дешевле Camry: цена Tesla Model 3 упала до рекордно низкого уровня

За год цена базовой Tesla Model 3 снизилась в два раза. Этому поспособствовали скидки от производителя и субсидии.

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Tesla продолжает снижать стоимость своих моделей. Так, новая Tesla Model 3 подешевела до 25 240 долларов в базовой версии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Столь низкая цена Tesla Model 3 установлена в Калифорнии. Там электрокар оказался дешевле популярного бензинового седана Toyota Camry, который стоит от 26 320 долларов.

Следует отметить, что седан Tesla Model 3 подешевел не только благодаря скидкам от производителя. В Tesla снизили стартовую цену до $40 240, но электрокар подпадает под федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов, установленный правительством США. В добавок, еще одну субсидию в размере $7500 предоставляет штат Калифорния.

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Напомним, что базовый электромобиль Tesla Model 3 Standard Range RWD оснащен 279-сильным мотором на задней оси и батареей на 57,5 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с и развивает 225 км/ч, а его запас хода составляет 437 км.

Примечательно, что летом 2022 года цена Tesla Model 3 Standard Range RWD составляла 57 990 долларов, однако в последнее месяцы ее постепенно начали снижать. Таким образом за год электромобиль подешевел вдвое.

К слову, вскоре электрокар Tesla Model 3 пройдет обновление — седан уже успели рассекретить.

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