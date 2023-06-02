Новую Tesla Model 3 2024 рассекретили незадолго до премьеры (фото)
Обновленная Tesla Model 3 предложит не только другой дизайн, но и улучшенные характеристики. Также электромобиль может стать дешевле за счет нового производственного процесса.
Обновленную Telsa Model 3 могут представить уже в июне. Художники показали, как может выглядеть новый электромобиль. Подробности об авто рассказали на сайте AutoExpress.
Обновленная Tesla Model 3 Project Highland получит более лаконичный дизайн. На переднем бампере больше не будет противотуманных фар.
Спереди также появятся более тонки фары. Их можно было заметить на снимке тестового прототипа.
Интерьер электромобиля не останется без изменений. Tesla Model 3 может получить приборную панель от электрокроссовера Model X. Нынешнее поколение модели предлагает только центральный дисплей.
Вместо селектора передач, установленного на рулевой колонке, обновленная Tesla Model 3 позволит выбирать передачу через центральный дисплей. Это удалось заметить на одном из тестовых автомобилей.
Для электромобиля пересмотрят материалы для внутренней отделки. Дерево заменят на тканевые вставки, а также предложат новые сиденья.
Известно, что новая Tesla Model 3 станет мощнее и быстрее. Запас хода электрокара увеличат примерно до 640 км в версии Long Range.Важно
Благодаря новому производственному процессу, обновленная Tesla Model 3 может стать дешевле. По слухам, модель подешевеет примерно на 20%.
Ранее Фокус сообщал, что блогеры решили проверить, насколько быстрее станет электромобиль Tesla Model 3, если снять почти весь кузов.