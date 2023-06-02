Нову Tesla Model 3 2024 розсекретили незадовго до прем'єри (фото)

Оновлена Tesla Model 3 запропонує не лише інший дизайн, а й покращені характеристики. Також електромобіль може стати дешевшим шляхом нового виробничого процесу.

Related video

Оновлену Telsa Model 3 можуть представити вже у червні. Дизайнери показали, як може виглядати новий електромобіль. Подробиці про авто розповіли на сайті AutoExpress.

Оновлена Tesla Model 3 Project Highland отримає більш лаконічний дизайн. На передньому бампері більше не буде протитуманних фар.

Спереду також з'являться тонші фари. Їх можна було помітити на знімку тестового прототипу.

Tesla Model 3 отримає більш лаконічний дизайн Фото: MotorTrend

Інтер'єр електромобіля не залишиться без змін. Tesla Model 3 може отримати панель приладів від електрокросовера Model X. Нинішнє покоління моделі пропонує лише центральний дисплей.

Замість селектора передач, встановленого на кермо, оновлена Tesla Model 3 дозволить вибирати передачу через центральний дисплей. Це вдалося помітити на одному з тестових автомобілів.

Для електромобіля переглянуть матеріали для внутрішнього оздоблення. Дерево замінять на тканинні вставки, а також запропонують нові сидіння.

Відомо, що нова Tesla Model 3 стане потужнішою та швидшою. Запас ходу електрокара збільшать приблизно до 640 км у версії Long Range.

Важливо

Електромобіль Tesla Model S встановив новий світовий рекорд (відео)

Завдяки новому виробничому процесу, оновлена Tesla Model 3 може стати дешевшою. З чуток, модель подешевшає приблизно на 20%.

Раніше Фокус повідомляв, що блогери вирішили перевірити, наскільки швидше стане електромобіль Tesla Model 3, якщо зняти майже весь кузов.