Електромобіль Tesla Model S встановив новий світовий рекорд (відео)

Рекорд встановив Tesla Model S Plaid з майже порожнім салоном, але без внутрішніх доробок. Електромобіль оснащений трьома електромоторами сумарною потужністю 1020 к.с. і 1420 Нм крутного моменту.

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Електромобіль Tesla Model S Plaid установив новий світовий рекорд за часом заїзду на 1/4 милі. Седан проїхав дистанцію лише за 8,73 секунди. Відео опублікували на YouTube-каналі Tesla Plaid Racing.

Tesla Model S Plaid випробували на прямій у Napierville Dragway. Це підготовлена траса для драг-рейсингу. Там електричний седан показав вражаючий результат.

Електромобіль проїхав 1/4 милі за 8,73 секунди з максимальною швидкістю 254 км/год. Це абсолютний рекорд для автомобілів цього класу.

У Tesla після виходу Model S Plaid заявляли, що електромобіль може розганятися від 0 до 100 км/год за 2 секунди. У заводських характеристиках зазначено, що авто проїжджає 1/4 милі за 9,23 секунди, але ентузіастам відразу вдалося проїхати цю дистанцію швидше.

Варто зазначити, що рекорд встановив седан з майже порожнім салоном. Його вага складає близько 1938 кг.

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Tesla Model S Plaid оснащений трьома електромоторами сумарною потужністю 1020 к.с. і 1420 Нм крутного моменту. Запас ходу складає до 695 км на одному заряді.

Раніше Фокус розповів, що блогери перевірили, наскільки швидше стане електромобіль Tesla Model 3, якщо зняти майже весь кузов.