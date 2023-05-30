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Авто

Блогери показали, як швидко зможе їхати електромобіль Tesla без кузова (відео)

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Фото: Скриншот | Ентузіасти зняли майже всі панелі кузова електрокара

Попри безліч помилок у системі електромобіля, Tesla Model 3 зміг їздити дорогами без особливих проблем. Вагу електрокара вдалося зменшити більш ніж у половину.

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Блогери вирішили перевірити, як швидше стане їхати електромобіль Tesla Model 3, якщо зняти майже весь кузов. Результат перевершив усі очікування ентузіастів. Відео опублікували на YouTube-каналі B is for Build.

Спершу умільці перевірили скільки деталей можна зняти з електромобіля, перш ніж його електронні системи помітять це. У результаті Tesla Model 3 показала кілька повідомлень про помилки.

Команда блогерів позбавилася майже всього кузова Tesla Model 3. Усередині залишилося тільки сидіння водія, а пасажирські крісла зняли.

Щоб перевірити різницю у динаміці, спочатку блогери розігналися від 0 до 100 км/год на стандартному електромобілі. Tesla Model 3 Performance набрав першу сотню лише за 3,56 секунди, що є непоганим результатом.

Зі знятими панелями кузова електромобіль став помітно легшим. Завдяки цьому розгін від 0 до 100 км/год удалося скоротити до 2,46 секунди.

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Цікаво те, що навіть у такому вигляді Tesla Model 3 може пересуватися дорогами. Проте, це не зовсім законно.

Раніше Фокус писав, що у Британії жінка намагалася заправити свій електромобіль Tesla Model Y бензином.