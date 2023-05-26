Обійшов Toyota Corolla: кросовер Tesla Model Y став найпопулярнішим автомобілем у світі

Вперше за довгі роки Toyota Corolla змістили з лідерства з глобальних продажів. На покращення показників продажів Tesla Model Y вплинуло зниження цін на ключових ринках.

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Вперше в історії електромобіль став найпопулярнішим автомобілем у світі. Ця честь дісталася електрокросоверу Tesla Model Y. Про це розповіли на сайті Motor1.

Tesla Model Y змогла обійти Toyota Corolla за глобальними продажами за підсумками першого кварталу 2023 року. До цього японська модель залишалася бестселером протягом кількох років.

Ще в серпні 2022 року генеральний директор Tesla Ілон Маск прогнозував, що Model Y стане найпопулярнішим новим автомобілем у світі у 2023 році. Тоді більшість експертів скептично поставилися до цієї заяви.

На покращення показників продажу Tesla Model Y вплинуло зниження цін на ключових ринках. У 2022 році модель займала лише третє місце з глобальних продажів.

Toyota зайняла одразу чотири позиції у п'ятірці лідерів Фото: Motor1.com

За перший квартал 2023 року було продано 267 200 одиниць Tesla Model Y. На другому місці розмістилася Toyota Corolla з 256 400 проданими авто.

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Третє місце з продажу зайняв пікап Toyota Hilux. За перші чотири місяці року японський бренд продав 214 700 тисяч таких авто.

Раніше Фокус повідомляв, що автопілот Tesla проігнорував пішохода прямо на переході.