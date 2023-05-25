Старі звички: британка намагалася заправити електромобіль Tesla бензином (відео)

Після того, як відео стало популярним, британка спробувала виправдатися. Генеральний директор Tesla Ілон Маск навіть став на бік жінки.

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У Британії жінка намагалася заправити електромобіль Tesla Model Y бензином. Більшість користувачів пожартували над жінкою, але Ілон Маск став на її захист. Про це повідомили на сайті Motor1.

Інцидент стався з 22-річною Даніель Райт, яку зняв на відео інший водій. Тоді жінка зупинилася на АЗС та намагалася заправити свій електромобіль бензином. Автор відео висміяв її.

Спочатку Даніель намагалася знайти кришку бензобака, але всі спроби виявилися невдалими. Вона зупинилася лише після того, як інші водії сказали їй, що це електромобіль.

Більшість користувачів почали глузувати з жінки. Деякі коментарі виявилися досить грубими.

На цю ситуацію відреагував генеральний директор Telsa Ілон Маск. Він заявив, що таке трапляється час від часу, тому що деяких звичок важко позбутися.

Через деякий час Даніель у бесіді з виданням Daily Star розповіла свою версію подій. Жінка підтвердила, що справді намагалася заправити електромобіль бензином, але на це було кілька причин.

За словами Даніель, вона зовсім нещодавно купила свою Tesla Model Y. Також того дня жінка втомилася після робочого дня та хотіла купити закуски на АЗС. Тоді вона зовсім забула про те, що електромобілям не потрібен бензин.

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Жінка наголосила, що її засмутили деякі коментарі під відео. Вона вважає, що Ілон Маск вчинив благородно, захистивши її в інтернеті.

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