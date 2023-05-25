Інтер'єр Tesla Cybertruck показали незадовго до прем'єри (фото)

Передсерійну версію Tesla Cybertruck з готовим інтер'єром помітили на зборах акціонерів. Електричний пікап відрізняється незвичайним салоном з деякими унікальними особливостями.

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В інтернеті повністю розсекретили інтер'єр довгоочікуваного електричного пікапа Tesla Cybertruck. Усередині з'явиться великий сенсорний дисплей та незвичайне кермо. Знімки опублікували на сайті Electrek.

До старту виробництва серійної версії Tesla Cybertruck залишилося лише кілька місяців. Проте бренд продовжує приховувати ключові деталі моделі від публіки, зокрема салон.

На зборах акціонерів побачили передсерійну версію електричного пікапа. Найбільший інтерес становлять фото інтер'єра Tesla Cybertruck.

Усередині пікапа встановлено кермо незвичайної форми. Воно виглядає як суміш "штурвала" та круглого керма від інших моделей Tesla.

Усередині встановлено незвичайне кермо Фото: cybertruckownersclub.com

Також у салоні розташований великий сенсорний дисплей. З його допомогою можна буде керувати багатьма функціями авто.

Ще однією особливістю інтер'єру є незвичайна центральна консоль. Вона має великий відсік для зберігання та виготовлена зі стійких до вологи та пошкодження матеріалів.

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Серійний пікап Tesla Cybertruck уперше помітили на дорогах (фото)

Перші поставки Tesla Cybertruck клієнтам можуть розпочатися вже у третьому кварталі 2023 року. Незадовго до цього має бути представлений серійний дизайн новинки.

Раніше Фокус писав, що електричний пікап Tesla Cybertruck пройшов випробування підвіски та перший краш-тест.