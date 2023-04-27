Серійний пікап Tesla Cybertruck уперше помітили на дорогах (фото)
Перші постачання Tesla Cybertruck клієнтам можуть розпочатися вже в третьому кварталі 2023 року. Компанія має пілотну виробничу лінію на техаському заводі Gigafactory.
Електричний пікап Tesla Cybertruck уперше сфотографували в серійному вигляді перед прем'єрою. Про це повідомили на сайті InsideEVs.
Тестовий прототип має кілька відмінностей від концепту, представленого кілька років тому. На пікапі можна помітити нові панелі кузова, трикутні бічні дзеркала заднього виду й один склоочисник на лобовому склі.
Цікаво те, що прототип не має дверних ручок. Поки що невідомо, чи отримає їх серійна версія пікапа.
На тестовий автомобіль встановлені чорні колісні диски від інших електромобілів Tesla. Серійна версія моделі оснащуватиметься іншими колісними дисками з оригінальним дизайном.
Tesla має пілотну виробничу лінію на техаському заводі Gigafactory для виготовлення тестових мулів Cybertruck. Виробництво на замовлення клієнтів планують розпочати вже цього року.Важливо
Перші постачання пікапа клієнтам розпочнуться в третьому кварталі 2023 року. Незадовго до цього має бути представлений серійний дизайн новинки.
Раніше Фокус повідомляв, що в інтернет просочилася інформація про серійний пікап Tesla Cybertruck.