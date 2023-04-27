Серійний пікап Tesla Cybertruck уперше помітили на дорогах (фото)

Перші постачання Tesla Cybertruck клієнтам можуть розпочатися вже в третьому кварталі 2023 року. Компанія має пілотну виробничу лінію на техаському заводі Gigafactory.

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Електричний пікап Tesla Cybertruck уперше сфотографували в серійному вигляді перед прем'єрою. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Тестовий прототип має кілька відмінностей від концепту, представленого кілька років тому. На пікапі можна помітити нові панелі кузова, трикутні бічні дзеркала заднього виду й один склоочисник на лобовому склі.

Цікаво те, що прототип не має дверних ручок. Поки що невідомо, чи отримає їх серійна версія пікапа.

Прототип Tesla Cybertruck не має дверних ручок Фото: Reddit

На тестовий автомобіль встановлені чорні колісні диски від інших електромобілів Tesla. Серійна версія моделі оснащуватиметься іншими колісними дисками з оригінальним дизайном.

На пікап встановили колісні диски від інших електромобілів Tesla Фото: Reddit

Tesla має пілотну виробничу лінію на техаському заводі Gigafactory для виготовлення тестових мулів Cybertruck. Виробництво на замовлення клієнтів планують розпочати вже цього року.

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Tesla показали перші кадри випробувань пікапа Cybertruck (відео)

Перші постачання пікапа клієнтам розпочнуться в третьому кварталі 2023 року. Незадовго до цього має бути представлений серійний дизайн новинки.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернет просочилася інформація про серійний пікап Tesla Cybertruck.