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Авто

Серійний пікап Tesla Cybertruck уперше помітили на дорогах (фото)

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Фото: Reddit | Новий прототип Tesla Cybertruck має кілька відмінностей від концепту

Перші постачання Tesla Cybertruck клієнтам можуть розпочатися вже в третьому кварталі 2023 року. Компанія має пілотну виробничу лінію на техаському заводі Gigafactory.

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Електричний пікап Tesla Cybertruck уперше сфотографували в серійному вигляді перед прем'єрою. Про це повідомили на сайті InsideEVs.

Тестовий прототип має кілька відмінностей від концепту, представленого кілька років тому. На пікапі можна помітити нові панелі кузова, трикутні бічні дзеркала заднього виду й один склоочисник на лобовому склі.

Цікаво те, що прототип не має дверних ручок. Поки що невідомо, чи отримає їх серійна версія пікапа.

Tesla Cybertruck Fullscreen
Прототип Tesla Cybertruck не має дверних ручок
Фото: Reddit

На тестовий автомобіль встановлені чорні колісні диски від інших електромобілів Tesla. Серійна версія моделі оснащуватиметься іншими колісними дисками з оригінальним дизайном.

Tesla Cybertruck Fullscreen
На пікап встановили колісні диски від інших електромобілів Tesla
Фото: Reddit

Tesla має пілотну виробничу лінію на техаському заводі Gigafactory для виготовлення тестових мулів Cybertruck. Виробництво на замовлення клієнтів планують розпочати вже цього року.

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Tesla показали перші кадри випробувань пікапа Cybertruck (відео)
Tesla показали перші кадри випробувань пікапа Cybertruck (відео)

Перші постачання пікапа клієнтам розпочнуться в третьому кварталі 2023 року. Незадовго до цього має бути представлений серійний дизайн новинки.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернет просочилася інформація про серійний пікап Tesla Cybertruck.