Tesla показали перші кадри випробувань пікапа Cybertruck (відео)
Електричний пікап протестували на випробувальному полігоні у Фремонті. Також Tesla Cybertruck пройшов перший краш-тест.
Tesla показали, як електричний пікап Cybertruck проходить випробування підвіски, а також поділилися тизером першого краш-тесту. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Tesla Cybertruck поступово наближається до серійного виробництва. Про можливості моделі відомо небагато, тому бренд вирішив показати деякі з них.
Електричний пікап проходив випробування підвіски на заводі у Фремонті, штат Каліфорнія. Він проїхав кілька кіл по випробувальній трасі з безліччю перешкод.
На випробувальному полігоні є лежачі поліцейські, які розташовані через непарні проміжки, а також ділянки грубого рельєфного бетону. Максимальна швидкість для випробувального полігону становить 13 км/год.
На відео можна помітити, як Tesla Cybertruck використовує всі чотири колеса для швидкого розвороту. Система дозволяє сильно зменшити радіус повороту.Важливо
Крім цього, Tesla показали тизер першого краш-тесту пікапа. За процесом спостерігало багато співробітників бренду.
Дізнатися результати краш-тесту не вийде, оскільки запис закінчується перед зіткненням з перешкодою. Найімовірніше, повний запис з'явиться найближчим часом.
Раніше Фокус розповів, що на Дні інвесторів уперше показали інтер'єр електричного пікапа Tesla Cybertruck.