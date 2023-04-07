Tesla показали перші кадри випробувань пікапа Cybertruck (відео)

Електричний пікап протестували на випробувальному полігоні у Фремонті. Також Tesla Cybertruck пройшов перший краш-тест.

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Tesla показали, як електричний пікап Cybertruck проходить випробування підвіски, а також поділилися тизером першого краш-тесту. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Tesla Cybertruck поступово наближається до серійного виробництва. Про можливості моделі відомо небагато, тому бренд вирішив показати деякі з них.

Електричний пікап проходив випробування підвіски на заводі у Фремонті, штат Каліфорнія. Він проїхав кілька кіл по випробувальній трасі з безліччю перешкод.

На випробувальному полігоні є лежачі поліцейські, які розташовані через непарні проміжки, а також ділянки грубого рельєфного бетону. Максимальна швидкість для випробувального полігону становить 13 км/год.

На відео можна помітити, як Tesla Cybertruck використовує всі чотири колеса для швидкого розвороту. Система дозволяє сильно зменшити радіус повороту.

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Крім цього, Tesla показали тизер першого краш-тесту пікапа. За процесом спостерігало багато співробітників бренду.

Дізнатися результати краш-тесту не вийде, оскільки запис закінчується перед зіткненням з перешкодою. Найімовірніше, повний запис з'явиться найближчим часом.

Раніше Фокус розповів, що на Дні інвесторів уперше показали інтер'єр електричного пікапа Tesla Cybertruck.