Tesla показали первые кадры с испытаний пикапа Cybertruck (видео)

Электрический пикап протестировали на испытательном полигоне во Фремонте. Также Tesla Cybertruck прошел первый краш-тест.

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Tesla показали, как электрический пикап Cybertruck проходит испытания подвески, а также поделились тизером с первого краш-теста. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Tesla Cybertruck постепенно приближается к серийному производству. Про возможности модели известно немного, поэтому бренд решил показать некоторые из них.

Электрический пикап проходил испытания подвески на заводе во Фремонте, штат Калифорния. Он проехал несколько кругов по испытательной трассе с множеством препятствий.

На испытательном полигоне есть лежачие полицейские, которые расположены через нечетные промежутки, а также участки грубого рельефного бетона. Максимальная скорость для испытательного полигона составляет 13 км/ч.

На видео можно заметить как Tesla Cybertruck использует все четыре колеса для быстрого разворота. Система позволяет сильно уменьшить радиус поворота.

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Раскрыты интересные подробности и характеристики электропикапа Tesla Cybertruck (видео)

Помимо этого Tesla показали тизер первого краш-теста пикапа. За процессом наблюдало множество сотрудников бренда.

Узнать результаты краш-теста не получится, так как запись заканчивается прямо перед столкновением с препятствием. Вероятнее всего, полная запись появится в ближайшее время.

Ранее Фокус рассказал, что на Дне инвесторов впервые показали интерьер электрического пикапа Tesla Cybertruck.