Серийный пикап Tesla Cybertruck впервые заметили на дорогах (фото)

Первые поставки Tesla Cybertruck клиентам могут начаться уже в третьем квартале 2023 года. У компании есть пилотная производственная линия на техасском заводе Gigafactory.

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Электрический пикап Tesla Cybertruck впервые сфотографировали в серийном виде перед премьерой. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Тестовый прототип имеет несколько отличий от концепта, представленного несколько лет назад. На пикапе можно заметить новые панели кузова, треугольные боковые зеркала заднего вида и один стеклоочиститель на лобовом стекле.

Интересно то, что у прототипа нет дверных ручек. Пока неизвестно, получит ли их серийная версия пикапа.

У прототипа Tesla Cybertruck нет дверных ручек Фото: Reddit

На тестовый автомобиль установлены черные колесные диски от других электромобилей Tesla. Серийная версия модели будет оснащаться другими колесными дисками с оригинальным дизайном.

На пикап установили колесные диски от других электромобилей Tesla Фото: Reddit

У Tesla есть пилотная производственная линия на техасском заводе Gigafactory для изготовления тестовых мулов Cybertruck. Производство по заказам клиентов планируют начать уже в этом году.

Важно

Tesla показали первые кадры с испытаний пикапа Cybertruck (видео)

Первые поставки пикапа клиентам начнутся в третьем квартале 2023 года. Незадолго до этого должен быть представлен серийный дизайн новинки.

Ранее Фокус сообщал, что в интернет просочилась информация про серийный пикап Tesla Cybertruck.