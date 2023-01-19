Дві американки намагалися заправити електромобіль Tesla бензином (відео)

Інший водій намагався допомогти жінкам, але вони не стали його слухати. Зрештою вони продовжили спроби заправити електрокар бензином.

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У США дві жінки на заправці намагалися заправити бензином електромобіль Tesla Model 3. Інший водій намагався допомогти їм, але вони не стали його слухати. Відео опублікували на YouTube каналі RED Delta.

Незважаючи на те, що електромобілі заполонили всю планету, все ще трапляються люди, які до них не готові. Наприклад, ці дві американки, які не розуміють принципу роботи електричних авто.

Жінки довго шукали лючок бензобака на Tesla Model 3. Спочатку вони спробували заправити його бензином через бачок склоомивача.

Випадковий водій, який розпочав зйомку, підказав жінкам, що їхній автомобіль працює не електротязі, тому йому не потрібне паливо. Після цього вони почали сперечатися та продовжили пошук кришки бензобака.

Американки знайшли у задній частині авто порт для зарядки. Тим не менш, вони вирішили, що це непотрібний роз'єм, тому проігнорували його.

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Наприкінці відео жінки все ж таки вирішили залити бензин у бачок склоомивача. Чим це закінчилося — залишилося за кадром.

Раніше Фокус розповів, що в Tesla оголосили про нове покарання для неуважних водіїв.