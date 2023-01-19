Две американки пытались заправить электромобиль Tesla бензином (видео)

Другой водитель пытался помочь женщинам, но они не стали его слушать. В итоге они продолжили попытки заправить электрокар бензином.

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В США две женщины на заправке пытались заправить бензином электромобиль Tesla Model 3. Другой водитель пытался помочь им, но они не стали его слушать. Видео опубликовали на YouTube-канале RED Delta.

Несмотря на то, что электромобили заполонили всю планету, все еще встречаются люди, которые к ним не готовы. Например, эти две американки, которые не понимают принцип работы электрических авто.

Женщины долго искали лючок бензобака на Tesla Model 3. Сперва они попытались заправить его бензином через бачок стеклоомывателя.

Случайный водитель, который начал съемку, подсказал женщинам, что их автомобиль работает не электротяге, поэтому ему не нужно топливо. После этого они начали спорить и продолжили поиск крышки бензобака.

Американки нашли в задней части авто порт для зарядки. Тем не менее они решили, что это ненужный разъем, поэтому проигнорировали его.

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В конце видео женщины все же решили залить бензин в бачок стеклоомывателя. Чем это закончилось — осталось за кадром.

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