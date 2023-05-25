Старые привычки: британка пыталась заправить электромобиль Tesla бензином (видео)

После того как видео стало популярным, британка попыталась оправдаться. Генеральный директор Tesla Илон Маск даже встал на сторону женщины.

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В Британии женщина пыталась свой заправить электромобиль Tesla Model Y бензином. Многие пользователи пошутили над женщиной, но Илон Маск встал на ее защиту. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Инцидент произошел с 22-летней Даниэль Райт, которую снял на видео другой водитель. Тогда женщина остановилась на АЗС и пыталась заправить свой электромобиль бензином. Автор видео высмеял ее.

Сперва Даниэль пыталась найти крышку бензобака, но все попытки оказались неудачными. Она остановилась только после того, как другие водители сказали ей, что это электромобиль.

Многие пользователи стали шутить над женщиной. Некоторые из комментариев оказались довольно грубыми.

На эту ситуацию отреагировал генеральный директор Telsa Илон Маск. Он заявил, что такое случается время от времени, так как от некоторых привычек трудно избавиться.

Спустя время Даниэль в беседе с изданием Daily Star рассказала свою версию событий. Женщина подтвердила, что действительно пыталась заправить электромобиль бензином, но на это было несколько причин.

По словам Даниэль, она совсем недавно купила свою Tesla Model Y. Также в тот день женщина устала после рабочего дня и хотела купить закуски на АЗС. Тогда она совсем забыла о том, что электромобилям не нужен бензин.

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Женщина подчеркнула, что ее расстроили некоторые комментарии под видео. Она считает, что Илон Маск поступил благородно, защитив ее в интернете.

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