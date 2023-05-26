Обошел Toyota Corolla: кроссовер Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире

Впервые за долгие годы Toyota Corolla сместили с лидерства по глобальным продажам. На улучшение показателей продаж Tesla Model Y повлияло снижение цен на ключевых рынках.

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Впервые в истории электромобиль стал самым продаваемым автомобилем в мире. Эта честь досталась электрокроссоверу Tesla Model Y. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Tesla Model Y смогла обойти Toyota Corolla по глобальным продажам по итогам первого квартала 2023 года. До этого японская модель оставалась бестселлером на протяжении нескольких лет.

Еще в августе 2022 года генеральный директор Tesla Илон Маск прогнозировал, что Model Y станет самым продаваемым новым автомобилем в мире в 2023 году. Тогда многие эксперты скептически отнеслись к этому заявлению.

На улучшение показателей продаж Tesla Model Y повлияло снижение цен на ключевых рынках. В 2022 году модель занимала только третье место по глобальным продажам.

Toyota заняла сразу четыре позиции в пятерке лидеров Фото: Motor1.com

За первый квартал 2023 года было продано 267 200 единиц Tesla Model Y. На втором месте разместилась Toyota Corolla с 256 400 проданных авто.

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Третье место по продажам занял пикап Toyota Hilux. За первые четыре месяца года японский бренд продал 214 700 таких авто.

Ранее Фокус сообщал, что автопилот Tesla проигнорировал пешехода прямо на переходе.