Блогеры показали, как быстро сможет ехать электромобиль Tesla без кузова (видео)

Несмотря на множество ошибок в системе электромобиля, Tesla Model 3 смог ездить по дорогам без особых проблем. Электрокар удалось облегчить более чем в половину.

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Блогеры решили проверить, насколько быстрее станет электромобиль Tesla Model 3, если снять почти весь кузов. Результат превзошел все ожидания энтузиастов. Видео опубликовали на YouTube-канале B is for Build.

Сперва умельцы проверили, сколько деталей можно снять с электромобиля, прежде чем его электронные системы заметят это. В итоге Tesla Model 3 показала несколько сообщений об ошибках.

В итоге команда блогеров избавилась почти от всего кузова Tesla Model 3. Внутри осталось только водительское сиденье, а пассажирские кресла сняли.

Чтобы проверить разницу в динамике, сперва блогеры разогнались от 0 до 100 км/ч на стандартном электромобиле. Tesla Model 3 Performance набрал первую сотню всего за 3,56 секунды, что является неплохим результатом.

Со снятыми панелями кузова электромобиль стал заметно легче. Благодаря этому разгон от 0 до 100 км/ч удалось сократить до 2,46 секунды.

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Интересно то, что даже в таком виде Tesla Model 3 может передвигаться по дорогам. Тем не менее это не совсем законно.

Ранее Фокус писал, что в Британии женщина пыталась заправить свой электромобиль Tesla Model Y бензином.