Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Блогеры показали, как быстро сможет ехать электромобиль Tesla без кузова (видео)

Tesla, Tesla Model 3, Кузов, Электромобили, Авто, Автомобили, Эксперимент, Блогеры, Разгон, Видео
Фото: Скриншот | Энтузиасты сняли почти все панели кузова электрокара

Несмотря на множество ошибок в системе электромобиля, Tesla Model 3 смог ездить по дорогам без особых проблем. Электрокар удалось облегчить более чем в половину.

Related video

Блогеры решили проверить, насколько быстрее станет электромобиль Tesla Model 3, если снять почти весь кузов. Результат превзошел все ожидания энтузиастов. Видео опубликовали на YouTube-канале B is for Build.

Сперва умельцы проверили, сколько деталей можно снять с электромобиля, прежде чем его электронные системы заметят это. В итоге Tesla Model 3 показала несколько сообщений об ошибках.

В итоге команда блогеров избавилась почти от всего кузова Tesla Model 3. Внутри осталось только водительское сиденье, а пассажирские кресла сняли.

Чтобы проверить разницу в динамике, сперва блогеры разогнались от 0 до 100 км/ч на стандартном электромобиле. Tesla Model 3 Performance набрал первую сотню всего за 3,56 секунды, что является неплохим результатом.

Со снятыми панелями кузова электромобиль стал заметно легче. Благодаря этому разгон от 0 до 100 км/ч удалось сократить до 2,46 секунды.

Важно
Обошел Toyota Corolla: кроссовер Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире
Обошел Toyota Corolla: кроссовер Tesla Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире

Интересно то, что даже в таком виде Tesla Model 3 может передвигаться по дорогам. Тем не менее это не совсем законно.

Ранее Фокус писал, что в Британии женщина пыталась заправить свой электромобиль Tesla Model Y бензином.