Новий електрокар Tesla Model 3 2024 розсекретили до прем'єри (фото)
Оновлений електрокар Tesla Model 3 уперше показали без камуфляжу. Дизайн передньої частини авто виконаний у стилі суперкара Roadster.
В інтернеті показали оновлений електромобіль Tesla Model 3, який одержав нову передню частину в стилі суперкара Roadster. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.
Tesla планують оновити всю лінійку своїх електромобілів у найближчі роки. Однією з перших новинок стане популярний електрокар Model 3, який оновиться на 2024 модельний рік.
Прототипи оновлених Tesla Model 3 часто потрапляють до об'єктивів фотошпигунів. На цей раз їм вдалося сфотографувати передню частину електромобіля без камуфляжу.
Помітно, що Tesla Model 3 2024 модельного року дуже зміниться зовні. Передня частина нагадує суперкар Roadster.
Дизайн новинки стане ще мінімалістичнішим. Вузькі фари надають електрокару більш спортивний вигляд.
Також зміниться й задня частина моделі. На тестових прототипах вона прикрита камуфляжем, тому поки що рано говорити про ці зміни.
Очікується, що Tesla Model 3 отримає ще більше камер. Вони зможуть передавати майже панорамне зображення довкола авто у реальному часі.Важливо
Ще однією зміною є нові бічні дзеркала. Вони отримають більш прямокутну форму та стануть вужчими.
Презентація оновленого Tesla Model 3 очікується наприкінці 2023 року. Електромобіль надійде у продаж на початку 2024 року.
Раніше Фокус розповів, що найближчими роками Tesla презентує дві нові моделі.