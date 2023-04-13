Новий електрокар Tesla Model 3 2024 розсекретили до прем'єри (фото)

Оновлений електрокар Tesla Model 3 уперше показали без камуфляжу. Дизайн передньої частини авто виконаний у стилі суперкара Roadster.

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В інтернеті показали оновлений електромобіль Tesla Model 3, який одержав нову передню частину в стилі суперкара Roadster. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Tesla планують оновити всю лінійку своїх електромобілів у найближчі роки. Однією з перших новинок стане популярний електрокар Model 3, який оновиться на 2024 модельний рік.

Прототипи оновлених Tesla Model 3 часто потрапляють до об'єктивів фотошпигунів. На цей раз їм вдалося сфотографувати передню частину електромобіля без камуфляжу.

Помітно, що Tesla Model 3 2024 модельного року дуже зміниться зовні. Передня частина нагадує суперкар Roadster.

Дизайн передньої частини Tesla Model 3 дуже зміниться Фото: reddit.com/ffiarpg

Дизайн новинки стане ще мінімалістичнішим. Вузькі фари надають електрокару більш спортивний вигляд.

Також зміниться й задня частина моделі. На тестових прототипах вона прикрита камуфляжем, тому поки що рано говорити про ці зміни.

Оновлена задня частина Tesla Model 3 поки що залишається в секреті Фото: twitter.com/klwtts

Очікується, що Tesla Model 3 отримає ще більше камер. Вони зможуть передавати майже панорамне зображення довкола авто у реальному часі.

Важливо

Співробітники Tesla підглядають за своїми клієнтами через камери в електромобілях

Ще однією зміною є нові бічні дзеркала. Вони отримають більш прямокутну форму та стануть вужчими.

Презентація оновленого Tesla Model 3 очікується наприкінці 2023 року. Електромобіль надійде у продаж на початку 2024 року.

Раніше Фокус розповів, що найближчими роками Tesla презентує дві нові моделі.