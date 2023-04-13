Новый электрокар Tesla Model 3 2024 рассекретили до премьеры (фото)

Обновленный электрокар Tesla Model 3 впервые показали без камуфляжа. Дизайн передней части авто выполнен в стиле суперкара Roadster.

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В интернете показали обновленный электромобиль Tesla Model 3, который получил новую переднюю часть в стиле суперкара Roadster. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Tesla планируют обновить всю линейку своих электромобилей в ближайшие годы. Одной из первых новинок станет популярный электрокар Model 3, который обновится для 2024 модельного года.

Прототипы обновленных Tesla Model 3 часто попадают в объективы фотошпионов. В этот раз им удалось сфотографировать переднюю часть электромобиля без камуфляжа.

Заметно, что Tesla Model 3 2024 модельного года сильно изменится внешне. Передняя часть напоминает суперкар Roadster.

Дизайн передней части Tesla Model 3 сильно изменится Фото: reddit.com/ffiarpg

Дизайн новинки станет еще более минималистичным. Узкие фары придают электрокару более спортивный вид.

Также изменится и задняя часть модели. На тестовых прототипах она прикрыта камуфляжем, поэтому пока рано говорить об этих изменениях.

Обновленная задняя часть Tesla Model 3 пока остается в секрете Фото: twitter.com/klwtts

Ожидается, что Tesla Model 3 получит еще больше камер. Они смогут передавать почти панорамное изображение вокруг авто в реальном времени.

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Еще одним изменением являются новые боковые зеркала. Они получат более прямоугольную форму и станут уже.

Презентация обновленного Tesla Model 3 ожидается в конце 2023 года. Электромобиль поступит в продажу в начале 2024 года.

Ранее Фокус рассказал, что в ближайшие годы Tesla презентует две новые модели.