Новый электрокар Tesla Model 3 2024 рассекретили до премьеры (фото)
Обновленный электрокар Tesla Model 3 впервые показали без камуфляжа. Дизайн передней части авто выполнен в стиле суперкара Roadster.
В интернете показали обновленный электромобиль Tesla Model 3, который получил новую переднюю часть в стиле суперкара Roadster. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Tesla планируют обновить всю линейку своих электромобилей в ближайшие годы. Одной из первых новинок станет популярный электрокар Model 3, который обновится для 2024 модельного года.
Прототипы обновленных Tesla Model 3 часто попадают в объективы фотошпионов. В этот раз им удалось сфотографировать переднюю часть электромобиля без камуфляжа.
Заметно, что Tesla Model 3 2024 модельного года сильно изменится внешне. Передняя часть напоминает суперкар Roadster.
Дизайн новинки станет еще более минималистичным. Узкие фары придают электрокару более спортивный вид.
Также изменится и задняя часть модели. На тестовых прототипах она прикрыта камуфляжем, поэтому пока рано говорить об этих изменениях.
Ожидается, что Tesla Model 3 получит еще больше камер. Они смогут передавать почти панорамное изображение вокруг авто в реальном времени.Важно
Еще одним изменением являются новые боковые зеркала. Они получат более прямоугольную форму и станут уже.
Презентация обновленного Tesla Model 3 ожидается в конце 2023 года. Электромобиль поступит в продажу в начале 2024 года.
Ранее Фокус рассказал, что в ближайшие годы Tesla презентует две новые модели.