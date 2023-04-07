Автобус, минивэн и бюджетная модель: раскрыты подробности новых электрокаров Tesla (фото)

Tesla разрабатывает недорогую начальную модель за 25 000 долларов. Кроме того, в линейке марки в скором времени появятся минивэн и автобус.

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В Tesla поделились планами на будущее. В ближайшие годы американский автопроизводитель презентует две новые модели. Об этом сообщает сайт CarBuzz.

Официальной информации про новые электромобили Tesla пока нет, однако судя по силуэтам на тизерах, речь идет о компактной модели и большом минивэне. Обе модели были ранее анонсированы Илоном Маском.

Хэтчбек Tesla будет стоить от 25 000 долларов Фото: Tesla

В распоряжение журналистов также попала документация по новым моделям. Компактный электрокар Tesla будет стоить около 25 000 долларов в базовой версии. Его будут выпускать в Германии, Китае и Мексике. Новый электромобиль Tesla получит литий-железо-фосфатную батарею емкостью 53 кВт∙ч – она дешевле и более долговечная.

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Минивэн Tesla оснастят литий-ионной батареей на 100 кВт∙ч с никелевым катодом. На тизере видно, что у авто выраженный капот и малые углы наклона стоек крыши.

Кроме того, в документе упоминается еще и автобус Tesla. Его оснастят литий-железо-фосфатной батареей на 300 кВт∙ч, а некоторые компоненты для него позаимствуют у грузовика Tesla Semi.

Ранее Фокус сообщал, что Tesla опубликовала видео с испытаниями электрического пикапа Cybertruck.

Также мы писали, что Toyota анонсировала выпуск 10 электрических моделей за 3 года.