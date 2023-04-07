Автобус, мінівен і бюджетна модель: розкрито подробиці нових електрокарів Tesla (фото)

Tesla розробляє недорогу початкову модель за 25 000 доларів. Крім того, в лінійці марки незабаром з'являться мінівен та автобус.

Related video

У Tesla поділилися планами на майбутнє. Найближчими роками американський автовиробник презентує дві нові моделі. Про це повідомляє сайт CarBuzz.

Офіційної інформації про нові електромобілі Tesla поки немає, проте судячи із силуетів на тизерах, йдеться про компактну модель і великий мінівен. Обидві моделі раніше були анонсовані Ілоном Маском.

Хетчбек Tesla коштуватиме від 25 000 доларів Фото: Tesla

У розпорядження журналістів також потрапила документація щодо нових моделей. Компактний електрокар Tesla коштуватиме приблизно 25 000 доларів у базовій версії. Його випускатимуть у Німеччині, Китаї та Мексиці. Новий електромобіль Tesla отримає літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 53 кВт∙год — вона дешевша і довговічніша.

Важливо

Сімейна ракета: на аукціон виставлений найшвидший мінівен у світі (фото)

Мінівен Tesla оснастять літій-іонною батареєю на 100 кВт∙год з нікелевим катодом. На тизері видно, що в авто виражений капот і малі кути нахилу стійок даху.

Крім того, у документі згадується ще й автобус Tesla. Його оснастять літій-залізо-фосфатною батареєю на 300 кВт∙год, а деякі компоненти для нього запозичать у вантажівки Tesla Semi.

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla опублікувала відео із випробуваннями електричного пікапа Cybertruck.

Також ми писали, що Toyota анонсувала випуск 10 електричних моделей за 3 роки.