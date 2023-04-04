Сімейна ракета: на аукціон виставлений найшвидший мінівен у світі (фото)

Усього випущено лише 200 Mercedes R63 AMG і вони дуже цінуються колекціонерами. Спортивний мінівен оснащений величезним 6,2-літровим V8 потужністю 510 к. с.

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У США на аукціон MB Maket виставили Mercedes-Benz R63 AMG 2007 року. Це одна з найрідкісніших і найнезвичайніших моделей в історії німецької марки. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Мінівен здатний розвинути швидкість до 275 км/год

Розкішний мінівен Mercedes-Benz R-Class випускали з 2006 по 2017 роки, проте його заряджений варіант R63 AMG був доступний лише у 2007 році. Загалом зібрали лише 200 таких авто і тепер на них полюють колекціонери.

Під капотом встановлений 510-сильний V8

Головна відмінність Mercedes R63 AMG ховається під капотом — його оснастили 6,2-літровим V8 на 510 к. с. та 630 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,6 секунди, а максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 275 км/год. Це й досі найшвидший мінівен у світі.

Салон оздоблений шкірою та деревом

Mercedes R63 AMG отримав 7-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід. Також встановлені пневмопідвіска та покращені гальма.

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Відрізнити заряджену версію від стандартного Mercedes R-Class можна за скромним обвісом та спеціальними 20-дюймовими дисками. Ззаду видно чотири вихлопні труби.

Автомобіль є шестимісним

У салоні зміни зводяться до особливої обробки. Мінівен є шестимісним — на другому ряду встановлені два окремі крісла. Пробіг авто складає 231,7 тис. км.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставлений найшвидший Mercedes в історії. Унікальний суперкар випущений ще в 1995 році, але здатний розвинути швидкість понад 400 км/год.

Також ми писали, що найстаріший таксист у світі показав свій 60-річний Mercedes із пробігом понад мільйон кілометрів.