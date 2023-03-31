Найстаріший у світі таксист показав свій Mercedes із пробігом понад 1 млн км (відео)
Омар Чухрі Алчаар працює на таксі з 1955 року, а останні 48 років їздить на Mercedes-Benz 190 W110. Автомобіль його жодного разу не підвів і не зажадав серйозного ремонту.
У ліванському місті Бакхун працює найстаріший у світі таксист. Омару Чухрі Алчаару вже 89, але він продовжує працювати на своєму Mercedes-Benz 190 W110 1963 року. Про нього розповіли у сюжеті каналу Deutsche Welle.
Омар Чухрі Алчаар почав працювати в таксі з 1955 року — як тільки отримав права водія. На той час йому було 21 рік.Важливо
Mercedes-Benz W110 Омар вирішив у 1975 році і з тих пір працює на ньому. Пробіг автомобіля вже перевищив мільйон кілометрів, проте авто повністю оригінальне та основні його агрегати не змінювалися.
На кузові авто видно численні вм'ятини та іржа, оздоблення салону потріскалося, а рульова колонка обмотана ізолентою, але автомобіль їде, а його 1,9-літровий 110-сильний мотор не викликає нарікань.
Таксист розповів, що на цьому авто він їздив до Сирії та Йорданії, а одного разу навіть побував у Стамбулі. Для довідки: відстань від Бакхуна до Стамбула складає 1360 км.
Таксист не має наміру відмовлятися від Mercedes W110. Омар пояснює, що старі автомобілі цінуються в ліванському таксі, адже вони міцніші та витриваліші. Їм не страшні розбиті дороги Лівану та й дрібні ДТП на міських вулицях не завдають багато шкоди кузову з товстого металу.
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