Найстаріший у світі таксист показав свій Mercedes із пробігом понад 1 млн км (відео)

Омар Чухрі Алчаар працює на таксі з 1955 року, а останні 48 років їздить на Mercedes-Benz 190 W110. Автомобіль його жодного разу не підвів і не зажадав серйозного ремонту.

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У ліванському місті Бакхун працює найстаріший у світі таксист. Омару Чухрі Алчаару вже 89, але він продовжує працювати на своєму Mercedes-Benz 190 W110 1963 року. Про нього розповіли у сюжеті каналу Deutsche Welle.

Пробіг Mercedes-Benz 190 W110 перевищив мільйон кілометрів Фото: скріншот/YouTube

Омар Чухрі Алчаар почав працювати в таксі з 1955 року — як тільки отримав права водія. На той час йому було 21 рік.

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Mercedes-Benz W110 Омар вирішив у 1975 році і з тих пір працює на ньому. Пробіг автомобіля вже перевищив мільйон кілометрів, проте авто повністю оригінальне та основні його агрегати не змінювалися.

На кузові видно вм'ятини та іржа Фото: скріншот/YouTube

На кузові авто видно численні вм'ятини та іржа, оздоблення салону потріскалося, а рульова колонка обмотана ізолентою, але автомобіль їде, а його 1,9-літровий 110-сильний мотор не викликає нарікань.

Mercedes 190 побував у Сирії, Йорданії та Туреччині Фото: скріншот/YouTube

Таксист розповів, що на цьому авто він їздив до Сирії та Йорданії, а одного разу навіть побував у Стамбулі. Для довідки: відстань від Бакхуна до Стамбула складає 1360 км.

Таксист не має наміру відмовлятися від Mercedes W110. Омар пояснює, що старі автомобілі цінуються в ліванському таксі, адже вони міцніші та витриваліші. Їм не страшні розбиті дороги Лівану та й дрібні ДТП на міських вулицях не завдають багато шкоди кузову з товстого металу.

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