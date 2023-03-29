Нагорода за лояльність: Toyota подарувала американцеві новий кросовер Highlander (фото)

Американець отримав новий Toyota Highlander замість знищеного ураганом кросовера. На своєму старому Highlander він проїхав 1,6 мільйона кілометрів.

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Марк Міллер із Флориди отримав у подарунок новий Toyota Highlander 2023 модельного року. Таким чином американська філія концерну Toyota Motor вирішила віддячити американцю за лояльність. Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

На Toyota Highlander 2006 року американець проїхав 1,6 млн км Фото: Toyota

У 2006 році Марк Міллер вирішив купити Toyota Highlander Hybrid. Кросовер настільки сподобався йому, що він експлуатував машину протягом 16 років і проїхав на ній 1,6 мільйона кілометрів (1 млн миль).

Американець працює в компанії, що ремонтує дороги, і гібридний кросовер Toyota Highlander використовувався як повсякденна "робочий конячка". Він буксирував причепи з обладнанням і приблизно 8000 разів проїхав трасою 75 у Флориді. Пробіги сягали 100 000 км на рік.

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Марк Міллер регулярно обслуговував Toyota на офіційному СТО, і машина його не підводила. Він не збирався розлучатися з авто, однак усі плани сплутав ураган "Іан" у вересні минулого року.

Toyota Highlander регулярно обслуговували на офіційному СТО Фото: Toyota

Будинок американця підтопило, постраждав від повені й гібрид Toyota Highlander. Кросовер не підлягає відновленню.

Нещодавно Марка Міллера запросили до дилера Toyota, щоби він поділився досвідом володіння авто. Яким же було його здивування, коли йому вручили ключі від нового гібрида Toyota Highlander 2023.

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