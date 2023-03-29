Награда за лояльность: Toyota подарила американцу новый кроссовер Highlander (фото)

Американец получил новый Toyota Highlander вместо уничтоженного ураганом кроссовера. На своем старом Highlander он проехал 1,6 миллиона километров.

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Марк Миллер из Флориды получил в подарок новый Toyota Highlander 2023 модельного года. Таким образом американский филиал концерна Toyota Motor решил отблагодарить американца за лояльность. Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

На Toyota Highlander 2006 года американец проехал 1,6 млн км Фото: Toyota

В 2006 году Марк Миллер решил купить Toyota Highlander Hybrid. Кроссовер настолько ему понравился, что он эксплуатировал машину на протяжении 16 лет и проехал на ней 1,6 миллиона километров (1 млн миль).

Американец работает в компании, ремонтирующей дороги, и гибридный кроссовер Toyota Highlander использовался в качестве повседневной "рабочей лошадки". Он буксировал прицепы с оборудованием и примерно 8000 раз проехал по трассе 75 во Флориде. Пробеги достигали 100 000 км в год.

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Марк Миллер регулярно обслуживал Toyota на официальном СТО и машина его не подводила. Он не собирался расставаться с авто, однако все планы спутал ураган "Иан" в сентябре прошлого года.

Toyota Highlander регулярно обслуживали на официальном СТО Фото: Toyota

Дом американца подтопило, пострадал от наводнения и гибрид Toyota Highlander. Кроссовер не подлежит восстановлению.

Недавно Марка Миллера пригласили к дилеру Toyota, чтобы он поделился опытом владения авто. Каково же было его удивление, когда ему вручили ключи от нового гибрида Toyota Highlander 2023.

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