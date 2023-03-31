Самый старый в мире таксист показал свой Mercedes с пробегом свыше 1 млн км (видео)
Омар Чухри Алчаар работает в такси с 1955 года, а последние 48 лет ездит на Mercedes-Benz 190 W110. Автомобиль его ни разу не подвел и не потребовал серьезного ремонта.
В ливанском городе Бакхун работает самый старый в мире таксист. Омару Чухри Алчаару уже 89, но он продолжает работать на своем Mercedes-Benz 190 W110 1963 года. О нем рассказали в сюжете канала Deutsche Welle.
Омар Чухри Алчаар начал работать в такси с 1955 года – как только получил водительские права. На то время ему был 21 год.Важно
Купить Mercedes-Benz W110 Омар решил в 1975 году и с тех пор работает на нем. Пробег автомобиля уже превысил миллион километров, тем не менее авто полностью оригинальное и основные его агрегаты не менялись.
На кузове авто видны многочисленные вмятины и ржавчина, отделка салона потрескалась, а рулевая колонка обмотана изолентой, но автомобиль едет, а его 1,9-литровый 110-сильный мотор не вызывает нареканий.
Таксист рассказал, что на этом авто он ездил в Сирию и Иорданию, а однажды даже побывал в Стамбуле. Для справки: расстояние от Бакхуна до Стамбула составляет 1360 км.
Таксист не собирается отказываться от Mercedes W110. Омар объясняет, что старые автомобили ценятся в ливанском такси, ведь они более крепкие и выносливые. Им не страшны разбитые дороги Ливана, да и мелкие ДТП на городских улицах не причиняют много вреда кузову из толстого металла.
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