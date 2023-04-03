На продаж виставлений найшвидший Mercedes в історії: він розвиває понад 400 км/год (фото)

Lotec Mercedes C1000 1995 року важить всього 1280 кг і оснащений 1000-сильною турбовісімкою. Суперкар здатний розвинути 431 км/год та розігнатися до сотні за 3,2 с.

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США продається унікальний Lotec Mercedes C1000 1995 року. Суперкар є найшвидшим авто 90-х і випущений в одному екземплярі. Про це повідомляється на сторінці автосалону в Instagram.

Суперкар важить лише 1280 кг

Суперкар Lotec C1000 замовив у 1990 році нафтовий магнат з ОАЕ — він захотів найшвидше авто у світі. Будівництво машини зайняло п'ять років і коштує 3,4 мільйони доларів, але воно того вартувало, адже характеристики авто вражають навіть зараз.

Авто існує в єдиному екземплярі

Компанія Lotec спеціалізувалася на доопрацюванні автомобілів для змагань і в основу C1000 поклали шасі гоночного авто. Кузов виконали з рідкісного на той час карбону, тому маса склала всього 1280 кг. Салон суперкара виглядає досить скромно, враховуючи ціну авто — місцями відсутня обробка і видно голий карбон.

У салоні видно голий карбон

Середньомоторне купе оснащене 5,6-літровим V8 Mercedes-Benz, доповнений двома турбінами Garrett. Потужність становить 1000 к. с.

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Lotec Mercedes C1000 здатний розвинути 431 км/год, а розгін до 100 км/год займає 3,2 секунди. У наші дні така швидкість все ще вважається захмарною і це досі найшвидший Mercedes. Навіть новий суперкар Mercedes-AMG One з двигуном від боліда "Формули-1" повільніший.

Німецький суперкар розвиває 431 км/год

Суперкар Mercedes чудово зберігся, адже його дуже мало експлуатували. Пробіг авто складає всього 4145 км. Ціна авто не розголошується, але відомо, що вона становить кілька мільйонів доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Кріштіану Роналду показав свій новий суперкар Bugatti за 10 мільйонів доларів.

Також ми писали, що на аукціон виставили іржавий Mercedes заступника Гітлера та оцінили його у 1,75 мільйонів доларів.