На продажу выставлен самый быстрый Mercedes в истории: он развивает свыше 400 км/ч (фото)

Lotec Mercedes C1000 весит всего 1280 кг и оснащен 1000-сильной турбовосьмеркой. Суперкар способен развить 431 км/ч и разогнаться до сотни за 3,2 с.

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В США продается уникальный Lotec Mercedes C1000 1995 года. Суперкар является самым быстрым авто 90-х и выпущен в одном-единственном экземпляре. Об этом сообщается на странице автосалона в Instagram.

Суперкар весит всего 1280 кг

Суперкар Lotec C1000 заказал в 1990 году нефтяной магнат из ОАЭ – он захотел самое быстрое авто в мире. Постройка машины заняла пять лет и обошлась в 3,4 миллионов долларов, но оно того стоило, ведь характеристики авто впечатляют даже сейчас.

Авто существует в единственном экземпляре

Компания Lotec специализировалась на доработке автомобилей для сорвенований и в основу C1000 положили шасси гоночного авто. Кузов выполнили из редкого на то время карбона, поэтому масса составила всего 1280 кг. Салон суперкара выглядит довольно-таки скромно, учитывая цену авто — местами отсутствует отделка и виден голый карбон.

В салоне виден голый карбон

Среднемоторное купе оснащено 5,6-литровым V8 от Mercedes-Benz, дополненный двумя турбинами Garrett. Мощность составила 1000 л. с.

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Lotec Mercedes C1000 способен развить 431 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с. В наши дни такая скорость все еще считается заоблачной и это до сих пор самый быстрый Mercedes. Даже новейший суперкар Mercedes-AMG One с двигателем от болида "Формулы-1" медленнее.

Немецкий суперкар развивает 431 км/ч

Суперкар Mercedes отлично сохранился, ведь его очень мало эксплуатировали. Пробег авто составляет всего 4145 км. Цена авто не разглашается, но известно, что она исчисляется миллионами долларов.

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