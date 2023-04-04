Семейная ракета: на аукцион выставлен самый быстрый минивэн в мире (фото)

Всего выпущено только 200 Mercedes R63 AMG и они очень ценятся коллекционерами. Спортивный минивэн оснащен огромным 6,2-литровым V8 мощностью 510 л. с.

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Минивэн способен развить скорость до 275 км/ч

Роскошный минивэн Mercedes-Benz R-Class выпускали с 2006 по 2017 годы, однако его заряженный вариант R63 AMG был доступен только в 2007 году. Всего собрали лишь 200 таких авто и теперь за ними охотятся коллекционеры.

Под капотом установлен 510-сильный V8

Главное отличие Mercedes R63 AMG прячется под капотом – его оснастили 6,2-литровым V8 на 510 л. с. и 630 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 275 км/ч. Это до сих пор самый быстрый минивэн в мире.

Салон отделан кожей и деревом

Mercedes R63 AMG получил 7-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод. Также установлены пневмоподвеска и улучшенные тормоза.

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Отличить заряженную версию от стандартного Mercedes R-Class можно по скромному обвесу и особым 20-дюймовым дискам. Сзади видны четыре выхлопных трубы.

Автомобиль является шестиместным

В салоне изменения сводятся к особой отделке. Минивэн является шестиместным – на втором ряду установлены два отдельных кресла. Пробег авто составляет 231,7 тыс. км.

Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставлен самый быстрый Mercedes в истории. Уникальный суперкар выпущен еще в 1995 году, но способен развить скорость свыше 400 км/ч.

Также мы писали, что самый старый таксист в мире показал свой 60-летний Mercedes с пробегом свыше миллиона километров.