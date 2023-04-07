Сотрудники Tesla подсматривают за своими клиентами через камеры в электромобилях

Сотрудники Tesla часто просматривают записи с камер клиентских автомобилей, чтобы развеять скуку в офисе. Среди некоторых роликов попадаются записи с ужасными ДТП, а также некоторые "пикантные" моменты.

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Бывшие сотрудники Tesla поделились скандальными подробностями о работе в компании, среди которых слежка за клиентами. Об этом рассказали на сайте Reuters.

Сразу несколько бывших сотрудников Tesla заявили, что неоднократно делились между собой видео с регистраторов электромобилей своих клиентов. В них могли быть не только записи с ДТП, но и "пикантные" моменты.

Экс-работники отметили, что так они избавлялись от скуки во время работы в офисе. Часто в перерывах между работой они обсуждали записи с камер.

В автомобилях Tesla установлены множество камер, которые можно найти не только снаружи, но и внутри. Они призваны защитить водителя и его пассажиров, но также это значительно снижает приватность.

Работа некоторых сотрудников Tesla состоит в просмотре записей с камер в электромобилях. Так они помогают искусственному интеллекту лучше идентифицировать определенные объекты.

По словам одного из бывших сотрудников, на одной из записей было жуткое ДТП с участием ребенка. Этот ролик мгновенно стал вирусным в офисе.

Также сотрудники активно обсуждали видео, на котором голый мужчина подошел к электромобилю. Этот ролик стал локальным мемом.

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"Это было нарушением конфиденциальности. Я никогда не куплю себе Tesla, увидев, как они обращаются с некоторыми из своих клиентов", — сказал один из бывших сотрудников Tesla.

Ранее Фокус писал, что Tesla отзывает 35 проданных электрогрузовиков Semi из-за проблем с тормозами.