Сотрудники Tesla подсматривают за своими клиентами через камеры в электромобилях
Сотрудники Tesla часто просматривают записи с камер клиентских автомобилей, чтобы развеять скуку в офисе. Среди некоторых роликов попадаются записи с ужасными ДТП, а также некоторые "пикантные" моменты.
Бывшие сотрудники Tesla поделились скандальными подробностями о работе в компании, среди которых слежка за клиентами. Об этом рассказали на сайте Reuters.
Сразу несколько бывших сотрудников Tesla заявили, что неоднократно делились между собой видео с регистраторов электромобилей своих клиентов. В них могли быть не только записи с ДТП, но и "пикантные" моменты.
Экс-работники отметили, что так они избавлялись от скуки во время работы в офисе. Часто в перерывах между работой они обсуждали записи с камер.
В автомобилях Tesla установлены множество камер, которые можно найти не только снаружи, но и внутри. Они призваны защитить водителя и его пассажиров, но также это значительно снижает приватность.
Работа некоторых сотрудников Tesla состоит в просмотре записей с камер в электромобилях. Так они помогают искусственному интеллекту лучше идентифицировать определенные объекты.
По словам одного из бывших сотрудников, на одной из записей было жуткое ДТП с участием ребенка. Этот ролик мгновенно стал вирусным в офисе.
Также сотрудники активно обсуждали видео, на котором голый мужчина подошел к электромобилю. Этот ролик стал локальным мемом.Важно
"Это было нарушением конфиденциальности. Я никогда не куплю себе Tesla, увидев, как они обращаются с некоторыми из своих клиентов", — сказал один из бывших сотрудников Tesla.
Ранее Фокус писал, что Tesla отзывает 35 проданных электрогрузовиков Semi из-за проблем с тормозами.