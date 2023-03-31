"Проблемы с тормозами": Tesla отзывает 35 проданных электрогрузовиков

По результатам проверки установлено, что из-за утечки воздуха в блоке, тормоз может не сработать. Проблема касается 35 "модулей клапанов Intellipark".

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35 электрических грузовиков Tesla Semi, поступивших в продажу всего несколько месяцев назад были отозваны компанией из-за проблем со стояночным тормозом. Об этом объявили на сайте NHTSA 24 марта.

Установлено, что из-за утечки воздуха в блоке тормоз может не сработать. Проблема касается 35 "модулей клапанов Intellipark", поставляемых компанией Bendix Commercial Vehicle Systems. Эти модули стоят на авто, которые произвели с 30 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года.

Обнаружили проблему еще в начале февраля, после чего Tesla месяц изучала влияние и масштабы проблем, связанных с изъяном. После этого Tesla решила отозвать 35 автомобилей. При этом, сообщается, что Tesla не обнаружила ни одного случая, когда ошибка стояночного тормоза спровоцировала бы аварию, или другой опасный инцидент.

28 марта мы писали, что французкие киберспециалисты взломали электромобиль Tesla Model 3 менее, чем за 2 минуты.

Ранее Фокус писал, что на компанию Tesla подали коллективный иск в суд из-за монополии на ремонт электромобилей.