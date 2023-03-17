На Tesla подали коллективный иск в суд из-за проблем с ремонтом электромобилей

Клиенты Tesla считают, что автопроизводитель наживается на них за счет обслуживания электромобилей. Отремонтировать электрокары можно только в компании или в сети одобренных сервисных центров.

Related video

На компанию Tesla подали коллективный иск в суд из-за монопольной стратегии на ремонт электромобилей. Об этом сообщили на портале Bloomberg.

Владельцы электрокаров Tesla из Калифорнии заявили, что им приходилось платить высокие цены и слишком долго ждать ремонта своих автомобилей из-за монополизации производителем запасных частей и услуг по техническому обслуживанию. В некоторых случаях кузовной ремонт занимал несколько месяцев.

В федеральный суд Сан-Франциско поступило множество исков от клиентов Tesla. Они утверждают, что у владельцев автомобилей с традиционным двигателем есть несколько вариантов обслуживания и ремонта, в то время как производитель электрокаров не предоставляет им такой возможности.

Сейчас обслуживать электромобили Tesla можно только в компании или в сети одобренных сервисных центров. При этом допускается использование только оригинальных запчастей, что существенно замедляет процесс ремонта и делает его дороже.

В 2022 году Tesla сообщила о доходах в размере 6,09 млрд долларов за автомобильные услуги, включая платное использование сетей зарядки электромобилей Supercharger. Также в эту сумму вошли страховые услуги и продажа товаров.

Важно

Tesla впервые возглавила рейтинг лояльности клиентов к бренду

Объемы продаж Tesla с каждым годом уверенно растут. Несмотря на это развитие сетей сервисных центров не продемонстрировало такую динамику.

Ранее Фокус рассказал, что на электромобилях Tesla снова заметили фальшивые пластиковые накладки на тормозные суппорты.