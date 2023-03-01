Tesla впервые возглавила рейтинг лояльности клиентов к бренду

Tesla впервые обошла Ford по количеству побед на премии Automotive Loyalty Awards. Всего бренду удалось выиграть в пяти из восьми номинаций.

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Американцы определили победителей премии Automotive Loyalty Awards 2022. Больше всего наград получил бренд Tesla. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Tesla часто оказывается в центре различных скандалов. Часто они связаны с плохим качеством сборки электромобилей или различными махинациями. Тем не менее бренду удалось завоевать огромную долю довольных покупателей.

Tesla удалось получить пять из восьми наград Manufacturer and Make Loyalty Awards. В этом году бренд впервые обошел Ford по показателю лояльности среди покупателей в США. В это время General Motors лидирует в категории "Общая лояльность к автопроизводителю".

Эксперты отметили, что в 2022 году из-за дефицита автомобилей многие клиенты выбирали модели других производителей. Поэтому средняя лояльность к определенным брендам снизилась с 54,6% в 2019 году до 50,2%.

[ + – ] Tesla Model 3 одержал победу в категории "Лучший премиальный компактный автомобиль" Фото: Tesla

Tesla впервые получила награду "Общая лояльность к производству". До этого более десяти лет подряд приз удерживал Ford.

Также Tesla выиграла в номинациях "Наивысший процент завоевания рынка", "Лучшая лояльность к автомобилям с альтернативными силовыми установками" и "Улучшенная лояльность". Модель Model 3 одержала победу в категории "Лучший премиальный компактный автомобиль", а Model Y — "Лучший премиальный компактный кроссовер".

Важно

Названы электромобили, которыми больше всего удовлетворены их владельцы

Помимо этого победителями стали Mercedes-Benz и Subaru. Японский бренд впервые выиграл в номинации за общую лояльность.

Ранее Фокус рассказал, что жюри UK Car of the Year Awards 2023 назвали семь лучших автомобилей года.