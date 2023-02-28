Названы электромобили, которыми больше всего удовлетворены их владельцы

Эксперты опросили владельцев электромобилей об их опыте эксплуатации своих авто. Они рассказали, что им нравится в автомобилях, а также на какие вещи производителям стоит обращать больше внимания.

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Эксперты назвали электромобили, которыми больше всего удовлетворены их владельцы. Модели Tesla постепенно уступают свои позиции конкурентам. Рейтинг опубликовали на сайте JD Power.

В исследовании JD Power 2023 US Electric Vehicle Experience среди электромобилей премиум-класса лидирует пикап Rivian R1T. Он набрал 794 балла удовлетворенности. Второе место досталось Tesla Model 3 (759 баллов).

Средний балл в премиальном сегменте электрокаров составил 756 баллов. Более доступные модели совсем незначительно уступают в степени удовлетворительности.

Баллы подсчитываются на основании отзывов владельцев об их опыте эксплуатации электромобилей. Они рассказали о точности заявленной дальности хода, стоимости обслуживания и удовольствия от вождения.

Важно

Названы автомобили, которыми больше всего удовлетворены их владельцы

Самыми главными претензиями владельцев к своим электрокарам являются работа информационно-развлекательных систем и сборка внутренней отделки. Многие автопроизводители не уделяют этому достаточно внимания.

ТОП-5 электромобилей премиум-класса по уровню удовлетворенности:

[ + – ] Владельцы отмечают богатое оснащение и неплохие характеристики Rivian R1T Фото: Rivian

Rivian R1T — 794 балла Tesla Model 3 — 759 баллов Tesla Model Y — 754 балла Audi e-tron — 735 баллов Polestar 2 — 724 балла

ТОП-10 электромобилей по уровню удовлетворенности:

[ + – ] Электрическим хэтчбеком MINI Cooper довольны многие владельцы Фото: MINI

MINI Cooper Electric — 782 балла Kia EV6 — 762 балла Ford Mustang Mach-E — 742 балла Hyundai IONIQ 5 — 738 баллов Volkswagen ID.4 — 735 баллов Kia Niro EV — 733 балла Ford F-150 Lightning — 723 балла Chevrolet Bolt EUV — 716 баллов Chevrolet Bolt EV — 711 баллов Nissan Leaf — 698 баллов

Ранее Фокус сообщал, что американцы назвали новые авто, которыми больше всего и меньше всего удовлетворены их владельцы.