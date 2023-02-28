Названі електромобілі, якими найбільше задоволені їхні власники

Експерти опитали власників електромобілів про їхній досвід експлуатації своїх авто. Вони розповіли, що їм подобається в автомобілях, а також які речі виробникам варто звертати більше уваги.

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Експерти назвали електромобілі, якими найбільше задоволені їхні власники. Моделі Tesla поволі поступаються своїми позиціями конкурентам. Рейтинг було опубліковано на сайті JD Power.

У дослідженні JD Power 2023 US Electric Vehicle Experience серед електромобілів преміум-класу лідирує пікап Rivian R1T. Він набрав 794 бали задоволеності. Друге місце дісталося Tesla Model 3 (759 балів).

Середній бал у преміальному сегменті електрокарів становив 756 балів. Найбільш доступні моделі дуже трохи поступаються ступенем задовільності.

Бали підраховуються на підставі відгуків власників про їхній досвід експлуатації електромобілів. Вони розповіли про точність заявленої дальності ходу, вартість обслуговування і задоволення від водіння.

Важливо

Названі автомобілі, якими найбільше задоволені їхні власники

Найголовнішими претензіями власників до своїх електрокарів є робота інформаційно-розважальних систем і складання внутрішньої обробки. Багато автовиробників не приділяють цьому достатньо уваги.

ТОП 5 електромобілів преміум-класу за рівнем задоволеності:

[ + – ] Власники зазначають багате оснащення і непогані характеристики Rivian R1T Фото: Rivian

Rivian R1T — 794 бали. Tesla Model 3 — 759 балів. Tesla Model Y — 754 бали. Audi e-tron — 735 балів. Polestar 2 — 724 бали.

ТОП 10 електромобілів за рівнем задоволеності:

[ + – ] Електричним хетчбеком MINI Cooper задоволені багато власників Фото: MINI

MINI Cooper Electric — 782 бали. Kia EV6 — 762 бали. Ford Mustang Mach-E — 742 бали. Hyundai IONIQ 5 — 738 балів. Volkswagen ID.4 — 735 балів. Kia Niro EV — 733 бали. Ford F-150 Lightning — 723 бали. Chevrolet Bolt EUV — 716 балів. Chevrolet Bolt EV — 711 балів. Nissan Leaf — 698 балів.

Раніше Фокус повідомляв, що американці назвали нові авто, якими найбільше і найменше задоволені їхні власники.