На электрокарах Tesla Model S и Model X обнаружили махинации с тормозами (фото)

Топовые версии Tesla Model S и Model X получили такие же пластиковые накладки на тормозные суппорты, как и Tesla Model Y Performance. Это вызвало недовольство среди владельцев электромобилей.

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На электромобилях Tesla снова заметили фальшивые пластиковые накладки на тормозные суппорты. Их установили на 1020-сильные электрокары Model S Plaid и Model X Plaid. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Tesla Model S Plaid и Model X Plaid являются самыми мощными электромобилями бренда. Именно поэтому им требуется отличная тормозная система.

В январе на Tesla Model Y Performance уже замечали фальшивые накладки на тормозные суппорты. Тем не менее удивительно увидеть подобное на самых дорогих и быстрых моделях.

До лета 2022 года поставщиком запчастей для тормозной системы электромобилей Tesla выступала компания Brembo. Позже их заменили Mando, из-за чего заряженные модели перестали оснащать большими тормозными суппортами.

На Tesla Model S Plaid и Model X Plaid высокопроизводительные тормоза заменили на обычные, которые можно встретить на моделях более низкого уровня. На суппорты крепятся красные пластиковые накладки, которые делают их визуально больше.

[ + – ] Пластиковые накладки не оказывают никакого эффекта на работу тормозной системы Фото: twitter.com/klwtts [ + – ] Фальшивые накладки можно снять самостоятельно Фото: twitter.com/klwtts

На сайте Tesla указано, что Model S Plaid и Model X Plaid оснащаются "тормозными суппортами с более высокой термостойкостью". Многие владельцы электрокаров так и не поняли, что это значит.

В Европе для Tesla Model S Plaid и Model X Plaid даже пришлось снизить максимальную скорость. Вместо 300 км/ч заряженные электрокары теперь могут разгоняться только до 280 км/ч. Возможно, это связано с тем, что новая тормозная система не способна затормозить авто на такой высокой скорости.

Обе модели оснащаются тремя электромоторами мощностью 1020 л.с. и могут проехать на одном заряде более 600 км. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 2 секунды.

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Напомним, что цены на Tesla Model S Plaid начинаются с 115 000 долларов. За Model X Plaid придется заплатить минимум 119 990 долларов.

Ранее Фокус рассказал, что около 363 000 электромобилей Tesla будут отозваны из-за сбоя в программном обеспечении системы автопилота Full Self-Driving.