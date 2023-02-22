На электрокарах Tesla Model S и Model X обнаружили махинации с тормозами (фото)
Топовые версии Tesla Model S и Model X получили такие же пластиковые накладки на тормозные суппорты, как и Tesla Model Y Performance. Это вызвало недовольство среди владельцев электромобилей.
На электромобилях Tesla снова заметили фальшивые пластиковые накладки на тормозные суппорты. Их установили на 1020-сильные электрокары Model S Plaid и Model X Plaid. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Tesla Model S Plaid и Model X Plaid являются самыми мощными электромобилями бренда. Именно поэтому им требуется отличная тормозная система.
В январе на Tesla Model Y Performance уже замечали фальшивые накладки на тормозные суппорты. Тем не менее удивительно увидеть подобное на самых дорогих и быстрых моделях.
До лета 2022 года поставщиком запчастей для тормозной системы электромобилей Tesla выступала компания Brembo. Позже их заменили Mando, из-за чего заряженные модели перестали оснащать большими тормозными суппортами.
На Tesla Model S Plaid и Model X Plaid высокопроизводительные тормоза заменили на обычные, которые можно встретить на моделях более низкого уровня. На суппорты крепятся красные пластиковые накладки, которые делают их визуально больше.
На сайте Tesla указано, что Model S Plaid и Model X Plaid оснащаются "тормозными суппортами с более высокой термостойкостью". Многие владельцы электрокаров так и не поняли, что это значит.
В Европе для Tesla Model S Plaid и Model X Plaid даже пришлось снизить максимальную скорость. Вместо 300 км/ч заряженные электрокары теперь могут разгоняться только до 280 км/ч. Возможно, это связано с тем, что новая тормозная система не способна затормозить авто на такой высокой скорости.
Обе модели оснащаются тремя электромоторами мощностью 1020 л.с. и могут проехать на одном заряде более 600 км. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 2 секунды.Важно
Напомним, что цены на Tesla Model S Plaid начинаются с 115 000 долларов. За Model X Plaid придется заплатить минимум 119 990 долларов.
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