На електрокарах Tesla Model S та Model X виявили махінації з гальмами (фото)

Топові версії Tesla Model S і Model X отримали такі ж пластикові накладки на гальмівні супорти, як і Tesla Model Y Performance. Це викликало невдоволення серед власників електромобілів.

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На електромобілях Tesla знову помітили фальшиві пластикові накладки на гальмівні супорти. Їх встановили на 1020-сильні електрокари Model S Plaid та Model X Plaid. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Tesla Model S Plaid та Model X Plaid є найпотужнішими електромобілями бренду. Саме тому їм потрібна відмінна гальмівна система.

У січні Tesla Model Y Performance вже помічали фальшиві накладки на гальмівні супорти. Проте дивно побачити подібне на найдорожчих та найшвидших моделях.

До літа 2022 постачальником запчастин для гальмівної системи електромобілів Tesla виступала компанія Brembo. Пізніше їх замінили Mando, через що заряджені моделі перестали оснащувати великими гальмівними супортами.

На Tesla Model S Plaid та Model X Plaid високопродуктивні гальма замінили на звичайні, які можна зустріти на моделях нижчого рівня. На супорти кріпляться червоні пластикові накладки, які роблять їх більшими візуально.

[ + – ] Пластикові накладки не мають жодного ефекту на роботу гальмівної системи. Фото: twitter.com/klwtts [ + – ] Фальшиві накладки можна зняти самостійно Фото: twitter.com/klwtts

На сайті Tesla зазначено, що Model S Plaid та Model X Plaid оснащуються "гальмівними супортами з більш високою термостійкістю". Багато власників електрокарів так і не зрозуміли, що це означає.

У Європі для Tesla Model S Plaid та Model X Plaid навіть довелося знизити максимальну швидкість. Замість 300 км/год. заряджені електрокари тепер можуть розганятися лише до 280 км/год. Можливо, це пов'язано з тим, що нова гальмівна система не здатна загальмувати авто на такій високій швидкості.

Обидві моделі оснащуються трьома електромоторами потужністю 1020 к. с. та можуть проїхати на одному заряді понад 600 км. Розгін від 0 до 100 км/год займає приблизно 2 секунди.

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Нагадаємо, що ціни на Tesla Model S Plaid починаються від 115 000 доларів. За Model X Plaid доведеться заплатити щонайменше 119 990 доларів.

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