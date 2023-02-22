Найдешевший електромобіль Tesla вперше помітили під час тестів (фото)

Електричний кросовер стане найдешевшою моделлю бренду. Електрокар отримає коротшу колісну базу та буде побудований на новій платформі.

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Tesla планує розширити модельну лінійку за рахунок появи нового компактного кросовера. Тестовий прототип уперше помітили в Китаї. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Tesla працює над новим бюджетним кросовером, який стане найдешевшою моделлю бренду. Помічений у Китаї тестовий зразок має кілька цікавих деталей.

[ + – ] Передня частина була запозичена від Tesla Model Y Фото: Yiche

Передня та задня оптика прототипа має характерний для Tesla стиль, але він використовує кузов від кросовера Mazda CX-30. Залишилися на місці навіть місце для вихлопної труби в задньому бампері та кришка паливного бака.

[ + – ] Новий електромобіль стане найдоступнішим у лінійці бренду Фото: Yiche

Використання Mazda CX-30 як основи для прототипу не обов'язково говорить про те, що бренди спільно працюють над новою моделлю. Найімовірніше, так Tesla хочуть заплутати фотографів.

[ + – ] На тестовому прототипі помітили безліч відомих характеристик зовнішності Mazda CX-30 Фото: TeslaHere

Компактний кросовер використовується лише для того, щоб протестувати нову колісну базу. Нагадаємо, що в Mazda CX-30 вона становить 2660 сантиметрів.

Найдоступніша Tesla може бути представлена ​​на Дні інвестора бренду, який відбудеться 1 березня. На заході покажуть не лише автомобіль, а й нову платформу третього покоління.

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У Tesla заявили, що нова архітектура зменшить виробничі витрати вдвічі. Крім цього, очікуються акумуляторні батареї наступного покоління.

За чутками, найдешевша модель Tesla має бути представлена 1 березня 2023 року. Проте компанія офіційно не підтвердила цієї інформації.

Раніше Фокус повідомляв, що в США помітили серійну версію електричного пікапа Tesla Cybertruck.