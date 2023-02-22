Самый дешевый электромобиль Tesla впервые заметили во время тестов (фото)

Электрический кроссовер станет самой дешевой моделью бренда. Электрокар получит более короткую колесную базу и будет построен на новой платформе.

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Tesla планируют расширить модельный ряд за счет появления нового компактного кроссовера. Тестовый прототип впервые заметили в Китае. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Tesla работают над новым бюджетным кроссовером, который станет самой дешевой моделью бренда. Замеченный в Китае тестовый образец имеет несколько любопытных деталей.

[ + – ] Передняя часть была позаимствована от Tesla Model Y Фото: Yiche

Передняя и задняя оптика прототипа имеет характерный для Tesla стиль, но он использует кузов от кроссовера Mazda CX-30. Остались на месте даже место для выхлопной трубы в заднем бампере и крышка топливного бака.

[ + – ] Новый электромобиль станет самым доступным в линейке бренда Фото: Yiche

Использование Mazda CX-30 в качестве основы для прототипа не обязательно говорит о том, что бренды совместно работают над новой моделью. Вероятнее всего, так Tesla хотят запутать фотографов.

[ + – ] На тестовом прототипе заметили множество узнаваемых черт внешности Mazda CX-30 Фото: TeslaHere

Компактный кроссовер используется только для того, чтобы протестировать новую колесную базу. Напомним, что у Mazda CX-30 она составляет 2660 сантиметров.

Самая доступная Tesla может быть представлена ​​на Дне инвестора бренда, который состоится 1 марта. На мероприятии будет показан ​​не только автомобиль, но и новая платформа третьего поколения.

Важно

Tesla отзывает более 300 тысяч электромобилей из-за проблем с автопилотом

В Tesla заявили, что новая архитектура снизит производственные затраты вдвое. Помимо этого ожидаются аккумуляторные батареи следующего поколения.

По слухам, самая дешевая модель Tesla должна быть представлена 1 марта 2023 года. Тем не менее компания официально не подтвердила эту информацию.

Ранее Фокус сообщал, что в США заметили серийную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck.