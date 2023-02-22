Самый дешевый электромобиль Tesla впервые заметили во время тестов (фото)
Электрический кроссовер станет самой дешевой моделью бренда. Электрокар получит более короткую колесную базу и будет построен на новой платформе.
Tesla планируют расширить модельный ряд за счет появления нового компактного кроссовера. Тестовый прототип впервые заметили в Китае. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Tesla работают над новым бюджетным кроссовером, который станет самой дешевой моделью бренда. Замеченный в Китае тестовый образец имеет несколько любопытных деталей.
Передняя и задняя оптика прототипа имеет характерный для Tesla стиль, но он использует кузов от кроссовера Mazda CX-30. Остались на месте даже место для выхлопной трубы в заднем бампере и крышка топливного бака.
Использование Mazda CX-30 в качестве основы для прототипа не обязательно говорит о том, что бренды совместно работают над новой моделью. Вероятнее всего, так Tesla хотят запутать фотографов.
Компактный кроссовер используется только для того, чтобы протестировать новую колесную базу. Напомним, что у Mazda CX-30 она составляет 2660 сантиметров.
Самая доступная Tesla может быть представлена на Дне инвестора бренда, который состоится 1 марта. На мероприятии будет показан не только автомобиль, но и новая платформа третьего поколения.Важно
В Tesla заявили, что новая архитектура снизит производственные затраты вдвое. Помимо этого ожидаются аккумуляторные батареи следующего поколения.
По слухам, самая дешевая модель Tesla должна быть представлена 1 марта 2023 года. Тем не менее компания официально не подтвердила эту информацию.
Ранее Фокус сообщал, что в США заметили серийную версию электрического пикапа Tesla Cybertruck.