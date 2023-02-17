Tesla отзывает более 300 тысяч электромобилей из-за проблем с автопилотом

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания выпустит обновление, которое исправит многие ошибки автопилота. Тем не менее в Национальной администрации безопасности дорожного движения настроены решительно.

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Около 363 000 электромобилей Tesla будут отозваны из-за сбоя в программном обеспечении системы автопилота Full Self-Driving. Об этом рассказали на портале Top Gear.

Электромобили Tesla отзывают в США из-за того, что система автопилота может вести себя "непредсказуемым образом". В Национальной администрации безопасности дорожного движения заявили, что это может привести к увеличению количества ДТП.

В отчете сказано, что система FSD Beta может заставлять транспортное средство вести себя небезопасно на перекрестках. В некоторых случаях автопилот игнорирует знак "Стоп" или въезжает на перекресток на красный сигнал светофора.

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Помимо этого были зафиксированы сбои, во время которых система Full Self-Driving разгоняла электромобиль быстрее установленного ограничения скорости. Генеральный директор Tesla Илон Маск ответил в Twitter, что компания не согласна с заявлениями Национальной администрации безопасности дорожного движения, но выпустят обновление системы, которое должно исправить многие недочеты.

Владельцев Tesla Model S и Model X (2016–2023 годов выпуска), Model 3 (2017–2023 годов выпуска) и Model Y (2020–2023 годов выпуска) должны уведомить об отзыве до 15 апреля. Они также могут самостоятельно обновить свои автомобили через некоторое время.

Ранее Фокус писал, что в США за последние дни несколько раз видели электромобиль Tesla Cybertruck.