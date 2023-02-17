Tesla відкликає понад 300 тисяч електромобілів через проблеми з автопілотом

Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія випустить оновлення, яке виправить багато помилок автопілота. Проте у Національній адміністрації безпеки дорожнього руху налаштовані рішуче.

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Близько 363 000 електромобілів Tesla буде відкликано через збій у програмному забезпеченні системи автопілота Full Self-Driving. Про це повідомили на порталі Top Gear.

Електромобілі Tesla відкликають у США через те, що система автопілота може поводитися "непередбачуваним чином". У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху заявили, що це може спричинити збільшення кількості ДТП.

У звіті сказано, що система FSD Beta може змушувати транспортний засіб поводитись небезпечно на перехрестях. У деяких випадках автопілот ігнорує знак "Стоп" або виїжджає на перехрестя на червоний сигнал світлофора.

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Крім цього були зафіксовані збої, під час яких система Full Self-Driving розганяла електромобіль швидше за встановлене обмеження швидкості. Генеральний директор Tesla Ілон Маск відповів у Twitter, що компанія не згодна із заявами Національної адміністрації безпеки дорожнього руху, але випустять оновлення системи, яке має виправити багато недоліків.

Власникам Tesla Model S та Model X (2016–2023 років випуску), Model 3 (2017–2023 років випуску) та Model Y (2020–2023 років випуску) мають повідомити про відкликання до 15 квітня. Вони також можуть самостійно оновити свої автомобілі за деякий час.

Раніше Фокус писав, що у США за останні дні кілька разів бачили електромобіль Tesla Cybertruck.