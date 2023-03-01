Tesla вперше очолила рейтинг лояльності клієнтів до бренду

Tesla вперше обійшла Ford за кількістю перемог на премії Automotive Loyalty Awards. Усього бренду вдалося виграти у п'яти із восьми номінацій.

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Американці визначили переможців премії Automotive Loyalty Awards 2022. Найбільше нагород отримав бренд Tesla. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Tesla часто опиняється у центрі різних скандалів. Часто вони пов'язані з поганою якістю складання електромобілів або різними махінаціями. Проте бренду вдалося здобути величезну частку задоволених покупців.

Tesla вдалося отримати п'ять із восьми нагород Manufacturer and Make Loyalty Awards. Цього року бренд уперше обійшов Ford за показником лояльності серед покупців у США. У цей час General Motors лідирує у категорії "Загальна лояльність до автовиробника".

Експерти зазначили, що у 2022 році через дефіцит автомобілів багато клієнтів обирали моделі інших виробників. Тому середня лояльність до певних брендів знизилася з 54,6% у 2019 році до 50,2%.

[ + – ] Tesla Model 3 здобув перемогу у категорії "Кращий преміальний компактний автомобіль" Фото: Tesla

Tesla вперше здобула нагороду "Загальна лояльність до виробництва". До цього понад десять років поспіль приз утримував Ford.

Також Tesla виграла в номінаціях "Найвищий відсоток завоювання ринку", "Найкраща лояльність до автомобілів з альтернативними силовими установками" та "Покращена лояльність". Модель Model 3 здобула перемогу в категорії "Найкращий преміальний компактний автомобіль", а Model Y — "Найкращий преміальний компактний кросовер".

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Крім цього переможцями стали Mercedes-Benz та Subaru. Японський бренд уперше виграв у номінації за загальну лояльність.

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