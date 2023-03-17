На Tesla подали колективний позов до суду через проблеми з ремонтом електромобілів

Клієнти Tesla вважають, що автовиробник наживається на них за рахунок обслуговування електромобілів. Відремонтувати електрокари можна лише в компанії або в мережі схвалених сервісних центрів.

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На компанію Tesla подали колективний позов до суду через монопольну стратегію на ремонт електромобілів. Про це повідомили на порталі Bloomberg.

Власники електрокарів Tesla з Каліфорнії заявили, що їм доводилося платити високі ціни і надто довго чекати на ремонт своїх автомобілів через монополізацію виробником запасних частин і послуг із технічного обслуговування. У деяких випадках кузовний ремонт тривав кілька місяців.

До федерального суду Сан-Франциско надійшло багато позовів від клієнтів Tesla. Вони стверджують, що власники автомобілів із традиційним двигуном мають кілька варіантів обслуговування і ремонту, тоді як виробник електрокарів не надає їм такої можливості.

Зараз обслуговувати електромобілі Tesla можна лише в компанії або в мережі схвалених сервісних центрів. Водночас допускається використання тільки оригінальних запчастин, що суттєво уповільнює процес ремонту та робить його дорожчим.

У 2022 році Tesla повідомила про доходи у розмірі 6,09 млрд доларів за автомобільні послуги, враховуючи платне використання мереж зарядки електромобілів Supercharger. Також у цю суму увійшли страхові послуги та продаж товарів.

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Обсяги продажів Tesla з кожним роком впевнено зростають. Незважаючи на це, розвиток мереж сервісних центрів не продемонстрував таку динаміку.

Раніше Фокус розповів, що на електромобілях Tesla знову помітили фальшиві пластикові накладки на гальмівні супорти.