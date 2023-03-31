"Проблеми з гальмами": Tesla відкликає 35 проданих електровантажівок

За результатами перевірки встановлено, що через витік повітря в блоці гальма можуть не спрацювати. Проблема стосується 35 "модулів клапанів Intellipark".

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35 електричних вантажівок Tesla Semi, які надійшли в продаж лише кілька місяців тому, були відкликані компанією через проблеми із гальмами стоянки. Про це оголосили на сайті NHTSA 24 березня.

Встановлено, що через витік повітря в блоці гальма можуть не спрацювати. Проблема стосується 35 "модулів клапанів Intellipark", які постачає компанія Bendix Commercial Vehicle Systems. Ці модулі стоять на авто, які виробили з 30 листопада 2022 року по 28 лютого 2023 року.

Виявили проблему ще на початку лютого, після чого Tesla місяць вивчала вплив та масштаби проблем, пов'язаних із вадою. Після цього Tesla вирішила відкликати 35 автомобілів. При цьому, повідомляється, що Tesla не виявила жодного випадку, коли помилка гальм стоянки спровокувала б аварію, або інший небезпечний інцидент.

28 березня ми писали, що французькі кіберфахівці зламали електромобіль Tesla Model 3 менш ніж за 2 хвилини.

Раніше Фокус писав, що на компанію Tesla подали колективний позов до суду через монополію на ремонт електромобілів.