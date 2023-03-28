Ради безопасности: хакеры взломали Tesla Model 3 менее, чем за две минуты

Хакеры получили награды за свои достижения, которые помогут улучшить безопасность электромобилей Tesla. Благодаря взлому им удалось получить доступ ко всем системам авто.

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Команда французских экспертов по кибербезопасности Synacktiv менее чем за две минуты взломали электромобиль Tesla Model 3. Об этом сообщили на сайте Motor1.

На ежегодном конкурсе Pwn2Own хакеры продемонстрировали свои возможности. Они создали два эксплойта (программы, которые используют уязвимости в программном обеспечении) против Tesla Model 3.

Благодаря обнаруженным уязвимостям хакеры получили доступ к подсистемам, которые контролируют безопасность автомобиля и другие его компоненты. Один из эксплойтов выполнял атаку на систему управления энергопотреблением Tesla Gateway.

Хакеры закончили работу над эксплойтом в гостиничном номере

Взлом позволил экспертам дистанционно открывать двери и багажник электромобиля, даже во время движения. Они отметили, что могли контролировать весь автомобиль.

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Электромобиль Tesla загорелся на ровном месте во время движения (фото, видео)

За свои достижения команда была вознаграждена новой Tesla Model 3 и 100 000 долларов наличными. Еще 250 000 долларов присудили хакерам за взлом информационно-развлекательной системы. Для этого они воспользовались уязвимостью при заполнении внутренней памяти системы.

Tesla в свою очередь активно сотрудничает со сторонними компаниями, чтобы как можно быстрее исправлять уязвимые места своих автомобилей. Взлом Synacktiv поможет сделать электромобили бренда еще безопаснее.

Ранее Фокус рассказал, что на компанию Tesla подали коллективный иск в суд из-за монопольной стратегии на ремонт электромобилей.